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«قياس» يتيح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

«قياس» يتيح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية
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تواصل – واس:

يعد اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس التي يجريها المركز الوطني للقياس، لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويقيس الاختبار مجموعة من القدرات التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وأوضح المتحدث الرسمي، مدير الاتصال والإعلام والعلاقات في المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أن اختبار القدرة المعرفية يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي : القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، ولا يعتمد الاختبار اعتمادًا مباشرًا على مراجع أو مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة للفرد.

وبين الرشيد أن المركز يتيح حاليًّا التسجيل في الاختبار للمرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل، وكذلك لمن يرغب في دخول الاختبار مضيفاً إلى أن الاختبار سيعقد للمتقدمين خلال الفترة 28 – 30 شوال 1440هـ، أما المتقدمات فسيكون خلال الفترة 28 شوال إلى 2 ذي القعدة 1440هـ ، عبر 65 مقرًّا في جميع مدن المملكة.

 

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