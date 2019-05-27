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تعاوني عرعر يُسير رحلة العمرة الرمضانية الثانية لـ48 معتمرًا

تعاوني عرعر يُسير رحلة العمرة الرمضانية الثانية لـ48 معتمرًا
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تواصل – واس:

سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر أمس، رحلة العمرة الرمضانية الثانية المدعومة من المؤسسة الوقفية لصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله- التي استهدفت المواطنين وعائلاتهم، إضافة إلى الجاليات العربية وعائلاتهم، بعدد إجمالي بلغ 48 معتمرًا .

وأوضح المكتب أنه يوفر للمعتمرين النقل والسكن والغذاء ولباس الإحرام خلال هذه الرحلة.

من جانبهم أعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغة للمشاركة في هذه الرحلات، وألسنتهم تلهج بالدعاء لمن كان سببًا في تيسير رحلتهم لأداء مناسك العمرة.

 

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