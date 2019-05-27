تنبيه متقدم من «الأرصاد» لسكان مكة.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : العاصمة المقدسة والطائف وأضم والجموم والخرمة والكامل، وخليص، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .