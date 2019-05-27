الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

الإطاحة بعصابة تسلب المقيمين وتصورهم في «أوضاع مخلة» بجدة

الإطاحة بعصابة تسلب المقيمين وتصورهم في «أوضاع مخلة» بجدة

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

تنبيه متقدم من «الأرصاد» لسكان مكة.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم من «الأرصاد» لسكان مكة.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد
0

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : العاصمة المقدسة والطائف وأضم والجموم والخرمة والكامل، وخليص، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طرق بديلة للمعتمرين أثناء انعقاد «قمم مكة» (فيديو)

طرق بديلة للمعتمرين أثناء انعقاد «قمم مكة» (فيديو)

11 فرقة إسعافية باشرت الحادث.. إصابة 26 معتمراً في تصادم بـ«مكة»

11 فرقة إسعافية باشرت الحادث.. إصابة 26 معتمراً في تصادم بـ«مكة»

توجيهات باستخدام الطرق البديلة أثناء انعقاد القمة العربية في مكة

توجيهات باستخدام الطرق البديلة أثناء انعقاد القمة العربية في مكة

تنبيه مهم من «الأرصاد» لأهالي منطقة نجران

تنبيه مهم من «الأرصاد» لأهالي منطقة نجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد
الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد
خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>