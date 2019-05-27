الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

الإطاحة بعصابة تسلب المقيمين وتصورهم في «أوضاع مخلة» بجدة

الإطاحة بعصابة تسلب المقيمين وتصورهم في «أوضاع مخلة» بجدة

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

انهيار أسعار هواتف «هواوي» يصل إلى 90%.. التفاصيل بالأرقام

انهيار أسعار هواتف «هواوي» يصل إلى 90%.. التفاصيل بالأرقام
0

تواصل – وكالات:

يبدو أن أزمة شركة “هواوي” الصينية مع الحكومة الأمريكية وشركة “جوجل” الأمريكية، لن تتوقف سريعًا؛ بل وصلت تداعياتها إلى أسعار هواتف “هواوي” الشهيرة والمنتشرة عبر العالم.

وكشف تقرير أعده موقع “فون وورلد” التقني المتخصص، عن هبوط جنوني في أسعار هواتف “هواوي” في الأسواق العالمية؛ وخاصة المستعمل منها، مقارنة بأسعار الهواتف المماثلة لها في الشركات الأخرى المنافسة.

وكشف الموقع أن هاتف “هواوي بي 30 برو” بيع مستعملًا بسعر لم يتجاوز الـ130 دولارًا أمريكيًّا، مقارنة ببيع هاتف مستعمل لمنافستها سامسونج “جلاكسي إس 10” بأكثر من 650 دولارًا أمريكيًّا.

وأشار الموقع، إلى أن هواتف “هواوي” فقدت تقريبًا في سوق الهواتف المستعملة نحو 90% من قيمتها السوقية؛ خاصة إذا ما نُظر إلى السعر الذي بيع به هاتف “هواوي بي 30 برو”، الذي تصفه الشركة الصينية وتقارير تقنية عديدة بأنه “أقوى هاتف ذكي في العالم”، وبسعر يصل إلى 1150 دولارًا أمريكيًّا.

وواجهت “هواوي” مؤخرًا إجراءات تقييدية ورقابية فُرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس 2018، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات “هواوي”، و”زد تي إي”، وشركات صينية أخرى، بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم ومهماتهم للخطر.

وقررت “جوجل” سحب ترخيص “أندرويد” من هواتف “هواوي” المقبلة؛ مما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم “جوجل”: إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة “هواوي” ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هونج مينج».. هل ينقذ هواوي في أزمتها مع جوجل؟

«هونج مينج».. هل ينقذ هواوي في أزمتها مع جوجل؟

بعد أزمتها مع «جوجل».. ماذا يفعل أصحاب هواتف «هواوي»؟

بعد أزمتها مع «جوجل».. ماذا يفعل أصحاب هواتف «هواوي»؟

بديل قوي من «هواوي» لنظام «أندرويد».. تعرف عليه

بديل قوي من «هواوي» لنظام «أندرويد».. تعرف عليه

«جوجل» تطمئن أصحاب هواتف «هواوي» بعد الحظر الأمريكي

«جوجل» تطمئن أصحاب هواتف «هواوي» بعد الحظر الأمريكي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد
الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد
خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>