«الصحة»: وفاة شخصين بفيروس «كورونا» في المدينة والرياض

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أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل حالتي وفاة بمرض فيروس كورونا؛ إذ توفي ثمانيني في المدينة المنورة وصنفت عدواه بحالة أولية، وتوفي آخر يبلغ 56 عاماً بالمرض ذاته في الرياض.

وأوضح مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أن الحالات المذكورة مسجلة ضمن الأسبوع الوبائي الـ22 لعام 2019.

وينصح الأطباء بتجنب التعرض لأي نوع من الفيروسات المعدية، وذلك بغسل اليدين بشكل مستمر، وتجنب لمس الأنف والعينين بعد ملامسة الأسطح، وعدم السعال أو العطاس باليد مباشرة، وكذلك تناول الأكل الصحي والنوم بشكل جيد.