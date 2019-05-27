إطلاق «السعودية مباشر» لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت اسم “السعودية مباشر”؛ وذلك لتغطية القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستقام في مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القناة الجديدة سوف تخدم كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة، خلال الفترة المقبلة.