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مواطن يتحدى النظام في جازان.. قذف «موظفي الكهرباء» بالحجارة ومنعهم من فصل التيار

مواطن يتحدى النظام في جازان.. قذف «موظفي الكهرباء» بالحجارة ومنعهم من فصل التيار
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تواصل – جازان:

أقدم مواطن في محافظة العارضة بمنطقة جازان، على قذف فريق من شركة الكهرباء السعودية، بالحجارة وسبهم، ومنعهم من فصل التيار من منزله، رغم وجود مديونية عليه بـ60 ألف ريال.

وقال فني بالشركة: “ذهبنا لفصل التيار الكهربائي عن المشترك بعد إنذاره أكثر من مرة، ووصول المديونية لديه لما يقارب 60 ألف ريال، وقام باعتراض طريقنا وقام برمي الحجارة على العمالة وعلينا”.

وأضاف: “قام المواطن بعدها بكيل السب والشتم واللعن لنا ولوالدينا وكان يريد المشاجرة ومصر عليها لولا تدخل بعض الموجودين والإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة”.

وختم الفني، حديثه، قائلاً: “انسحبنا من الموقع والذهاب مباشرة لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة ومازلنا ننتظر اتخاذ إجراء نظامي وحسم القضية”.

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