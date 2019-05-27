طرق بديلة للمعتمرين أثناء انعقاد «قمم مكة» (فيديو)

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أعلن مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن الإجراءات الأمنية والمرورية التي ستتخذ أثناء انعقاد القمة الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة.

وقال “البسامي” خلال حديثه لـ”العربية”: إن “هناك مجموعة من الطرق خصصت لتحركات الضيوف ومغادرتهم”، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الطرق حددها بالاسم، يجب الابتعاد عنها، وأخرى بديلة متاحة لاستخدامها، من قبل المعتمرين والزائرين.

وأضاف: أن “هناك طرقاً بديلة في محافظة جدة يجب استخدامها؛ للذهاب إلى مكة، وعند الوصول يمكن استخدام عدد من الطرق الدائرية كالدائري الرابع أو طريق الشرائع”.

ولفت “البسامي”، إلى أن طريق العزيزية العام متاح لجميع المتجهين إلى المنطقة المركزية أو العودة إلى الفنادق ودور سكن الزوار والمعتمرين.