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فضيحة جديدة تضرب «سناب شات».. الموظفون يتجسسون على المستخدمين

فضيحة جديدة تضرب «سناب شات».. الموظفون يتجسسون على المستخدمين
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تواصل – وكالات:

أكد تقرير حديث أن عدداً من موظفي شركة سناب، المالكة لتطبيق التراسل المصور سناب شات، أساؤوا استخدام بعض الأدوات الخاصة بالشركة في التجسس على مستخدمي الخدمة.

واستخدم الموظفون في تجسسهم أدوات تسمح لهم بالوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك معلومات الموقع، والصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في حساباتهم، والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني؛ وفقاً لموقع “مذربورد” Motherboard.

ونقل الموقع عن أربعة موظفين سابقين، بالإضافة إلى موظف حالي لدى سناب، أن إحدى الأدوات التي استُخدمت في التجسس تسمى SnapLion وكانت تستخدم في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون أو الأوامر القضائية.

ووفقاً لمصادر Motherboard؛ فإن ما لا يقل عن قسمين من أقسام سناب كانا يستخدمان أداة SnapLion، وهما “فريق الإزعاج والإساءة”، الذي يتعامل مع قضايا التنمر والمضايقات، وفريق “عمليات العملاء”، الذي يتعامل مع مشكلات المستخدمين.

من جانبها، ردت شركة سناب على تقرير موقع Motherboard، بحسب موقع “سي نت” Cnet، بالقول إن حماية خصوصية المستخدمين “أمر بالغ الأهمية”.

وقال متحدث باسم سناب في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: “أي تصور بأن الموظفين قد يتجسسون على مجتمعنا أمر مقلق للغاية وغير دقيق تماماً”.

وذكر المتحدث باسم الشركة: “نحتفظ بقليل من بيانات المستخدم، ولدينا سياسات وضوابط قوية للحد من الوصول الداخلي إلى البيانات الموجودة لدينا، بما في ذلك البيانات الموجودة في الأدوات المصممة لدعم إنفاذ القانون. إن الوصول غير المصرح به من أي نوع يعد انتهاكاً واضحاً لمعايير الشركة في سلوك العمل، وإذا ما اكتشف؛ فإن عاقبته الإنهاء الفوري”.

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