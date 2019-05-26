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«الصحة» تكشف مفاجأة غير متوقعة عن «مرضى الطوارئ» بالمستشفيات

«الصحة» تكشف مفاجأة غير متوقعة عن «مرضى الطوارئ» بالمستشفيات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “وزارة الصحة”، اليوم الأحد، مفاجأة غير متوقعة عن المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات المملكة.

وقالت الوزارة، في فيديوجراف نشرته على “تويتر”: “إن 60% من المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة ليسوا بحاجة فعلية إلى ذلك، وأنهم يشكلون ازدحاماً للمرضى الذين يحتاجون فعلاً إلى العلاج في الطوارئ”.

وأوضحت أن الرعاية العاجلة “بالطوارئ” هي المحطة الأخيرة التي يجب أن يصل إليها المريض في رحلته العلاجية بعد المرور بالمسارات الصحية المختلفة.

وأشارت “الصحة”، إلى أن الكثير من الحالات المرضية التي تصل للطوارئ يتوفر علاجها في المراكز الصحية القريبة من مواقع السكن، لافتة إلى أنهم لم يكونوا بحاجة لتكبد الكثير من الجهد وإضاعة الوقت في سبيل الوصول للطوارئ.

 

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