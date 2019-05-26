«هونج مينج».. هل ينقذ هواوي في أزمتها مع جوجل؟

تواصل – وكالات:

تعمل شركة هواوي الصينية حالياً على طرح نظام تشغيل خاص بهواتفها خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً لأندرويد، وذلك إثر أزمة الحظر الأخيرة من قبل الحكومة الأمريكية التي أدت لمقاطعتها من كبرى الشركات الأمريكية وعلى رأسها جوجل التي سحبت رخصة نظام الأندرويد منها.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي ستطلق نظامها القادم “هونج مينج” في الصين خلال خريف العام الجاري، مع وضعها خطة لإطلاقه مستوى عالمي مع الربع الثاني من عام 2020.

ومن المعلوم أن هواوي تعمل نظام تشغيل للهواتف منذ عام 2012 كخطة بديلة في حال مواجهتها عقبات كالتي تمر بها الآن، لذا قدمت أوراق اعتماده لدى إدارة الملكية الفكرية الصينية منذ فترة، فيما تم الموافقة عليه منتصف مايو الحالي أي قبل ساعات من فرض الحظر الأمريكي على الشركة.

يُذكر أن نظام الهواوي القادم لن يكون قادراً الاستفادة من خدمات شركة جوجل الرئيسية مثل (جيميل، يوتيوب، ومتجر التطبيقات بلاي ستور)؛ لذا فإنها ستعمل على إيجاد البدائل في نظامها الجديد؛ وبشكل خاص بتوفير متجر تطبيقات أوسع انتشاراً من App Gallery حيث دارت الأخبار عن سعيها للتعاقد مع متجر Aptoide.

وأكد العديد من خبراء التقنية أن استبدال نظام الأندرويد لن يكون بالعمل الهين في حال استمرار الأزمة، وستواجه الشركة عقبات وخيمة في إقناع الجمهور بالعدول عن نظام جوجل وخدماتها المتعددة.

وفي حالة نجاح نظام “هونج مينج” الجديد من هواوي فإن المشكلات التي تواجهها تتمحور حول المكونات الداخلية للهواتف التي تعد مستعصية حيث شملت مؤخراً حظر هواوي من استخدام بطاقات تخزين SD في إصدارتها القادمة كما سحبت ARM البريطانية رخصة تصاميم الرقاقات أيضاً من هواوي.