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أكثر من 25 ألف حافظة زمزم تُعبأ يومياً في المسجد الحرام

أكثر من 25 ألف حافظة زمزم تُعبأ يومياً في المسجد الحرام
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تواصل – واس:

يحرص المعتمرون والزوار لبيت الحرام على شرب ماء زمزم بكميات كبيره، وماء زمزم لما شُرب له، فهو خير ماء على وجه الأرض، والحرص على الشرب منه وشراء عبواته الخاصة لإهدائها للأهل والأصدقاء .

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها للزوار والعمار, حيث تم تزويد المسجد الحرام بعشرة آلاف حافظة ماء زمزم جديدة بقواعدها, وذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلةً بإدارة سقيا زمزم ليصل عدد الحافظات المستخدمة إلى أكثر من 25,000 حافظة يومياً، إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و216 خزان “استيل”.

وتعمل إدارة سقيا زمزم بنشر 11570 حافظة في عموم المسجد الحرام وساحاته منها 6282 حافظة أساسية, و 5288 حافظة احتياطية, إضافة إلى تشغيل عدد من المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم المنتشرة في المسجد الحرام, كما تقوم الإدارة بنشر عدد من حاملي حقائب ماء زمزم لتقديم ماء زمزم في المطاف والمشايات, وداخل المصليات, والمصليات الخاصة بـذوي القدرات الخاصة.

وتبذل الإدارة العامة للشؤون الخدمية قصارى جهدها لتقديم وتسهيل الخدمات لمرتادي المسجد الحرام ومضاعفة العمل، حتى يتمكن قاصدي بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة, كما أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن.

وتتميز الحافظات الجديدة بجودتها العالية وتحافظ على برودة الماء ولا تتأثر بالظروف الجوية, وسيتم توزيعها على المواقع وداخل المصليات, كما يتم تقسيم حافظات ماء زمزم إلى “مبرد وغير مبرد” وتغطي كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية .

 

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