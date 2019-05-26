شاهد.. أغرب حادث سرقة في شارع بجدة

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطته كاميرا مراقبة أحد المحال التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة أمس (السبت)؛ عملية سرقة إطار مركبة متوقفة بالشارع.

وأوضحت المشاهد، توقف مجهولين بسيارة أمام المركبة، ونزول أحدهم وقيامه بفك الإطار وسرقته وترك السيارة موضوعة على “قالب طوب”، ثم لاذوا جميعاً بالفرار.

وأوضح المواطن سالم الوذيناني، أن مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا، وفوجئ بأحد إطاراتها قد سُرق، وبالرجوع لكاميرات المراقبة ظهرت واقعة السرقة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والقبض على الجناة.