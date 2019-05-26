جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة حول اختفاء الطيار السعودي بالفلبين.. لغز الحقيبة والجوال

تفاصيل جديدة حول اختفاء الطيار السعودي بالفلبين.. لغز الحقيبة والجوال

تطبيق لائحة الموارد البشرية على إجازة العيد لأول مرة.. ما الفرق؟

تطبيق لائحة الموارد البشرية على إجازة العيد لأول مرة.. ما الفرق؟

حقيقة ضبط شبان بسبب ارتدائهم «الشورت» في مجمع تجاري.. شرطة الرياض توضح

حقيقة ضبط شبان بسبب ارتدائهم «الشورت» في مجمع تجاري.. شرطة الرياض توضح

تطور إيجابي وفيديو جديد للأمير النائم.. أمل يتجدد بعد 14 عامًا على إصابة «الوليد بن خالد»

تطور إيجابي وفيديو جديد للأمير النائم.. أمل يتجدد بعد 14 عامًا على إصابة «الوليد بن خالد»

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة
0

تواصل – واس:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة، عن حاجتها لشغل 42 وظيفة أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا، خلال الفترة من 21 رمضان 1440هـ وحتى 6 شوال 1440هـ عن طريق تقديم الطلب عبر أيقونة التوظيف على موقع العمادة الإلكتروني.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، أن الوظائف تشمل التعيين على رتبتي “أستاذ مشارك” و”أستاذ”؛ فيما سيتم الإعلان عن التقديم على وظائف “معيد” في جميع التخصصات منتصف ذي القعدة المقبل.

وبيّن أنه يُشترط للتقديم الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقًا مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 45 عامًا في حال التقدم لشغل رتبة “أستاذ مشارك” و50 عامًا لرتبة “أستاذ”؛ مضيفًا أن لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية من المجلس العلمي، مع ضرورة أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدّمها أمامه، ويجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.

وقال الدكتور القرن: إن الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم، تتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدّقة لشهادة البكالوريوس، وصورة مصدقة لشهادة الماجستير، وصورة مصدقة لشهادة الدكتوراه، وقرارات الترقية، وسيرة ذاتية مختصرة.

وأفاد بأن الوظائف الشاغرة تتكون من 8 وظائف في كلية الهندسة تشمل تخصصات هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية، و9 وظائف في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تشمل تخصصات الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الصناعي وهندسية البرمجيات، و(25) وظيفة في كلية الطب تشمل تخصصات: النساء والولادة، والجراحة العامة، وطب وجراحة العيون، وطب وجراحة العظام، والطب الباطني العام، وطب الأمراض النفسية، وطب الطوارئ، وطب الأشعة، وطب الأسرة، وإحصاءً حيويًّا طبيًّا، وطب المجتمع والتشريح، ووظائف الأعضاء، وعلم الأمراض والأحياء الدقيقة الطبية والكيمياء الحيوية الطبية والتعليم الطبي وطب الأطفال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

بدء التقديم على وظائف وزارة العدل.. الشروط وطريقة التقديم

«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة

«التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تصل لـ18 ألف ريال.. وظائف شاغرة بملتقى التوظيف الصحي في عسير

برواتب تصل لـ18 ألف ريال.. وظائف شاغرة بملتقى التوظيف الصحي في عسير

«تعليم ينبع» يعلن عن توفر وظائف بمسمى حارس

«تعليم ينبع» يعلن عن توفر وظائف بمسمى حارس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد
خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد
الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>