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أشهر محترف في الدوري السعودي يظهر في الحرم بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)

أشهر محترف في الدوري السعودي يظهر في الحرم بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر المحترف السابق بصفوف الأهلي والهلال والاتحاد اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو، بساحة المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بعد إعلانه مؤخراً اعتناقه للإسلام.

وظهر اللاعب البرازيلي في مقطع فيديو متداول، أمس (السبت)، وهو يرتدي الثوب الأبيض بجانب الكعبة المشرفة، حيث رفع يديه عندما انتبه لمصوّر المقطع مشيراً إلى الأعلى في خشوع.

وكان ريكاردو قد ظهر في مقطع فيديو سابق، وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام الذي اعتبره أفضل قرار في حياته، كما ظهر وهو يؤدّي صلاة فجر اليوم السابع عشر من رمضان برفقة لاعب اتحادي سابق.

ويعد ريكاردو من أشهر محترفي كرة القدم في الدوري السعودي، ودافع عن ألوان أكبر الأندية السعودية وأعرقها وقدم مستويات فينة متميزة على مدار عدة سنوات لعبها داخل المملكة.

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