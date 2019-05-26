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بيان مهم من إمارة نجران عن انهيار وهبوط بعض الطرق

بيان مهم من إمارة نجران عن انهيار وهبوط بعض الطرق
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تواصل  – نجران:

أصدرت أمانة منطقة نجران بيانأ، السبت، علقت فيه على ماتم تداوله من حدوث هبوط في بعض الطرق والأنفاق بسبب السيول الجارفة التي تتعرّض لها المنطقة مؤخراً.

وكان مغردون تداولوا مقاطع فيديو وصوراً، لآثار السيول التي طالت عددا من الطرق وعلى رأسها طريق “صخى- عرقان” الذي تم إغلاقه، إضافةً إلى تضرّر جزئي في طريق الخدمة بنفق الملك عبد العزيز.

وأوضحت الأمانة، بأن المشروع ما زال تحت التنفيذ من قبل “الشركة الصينية”، حيث لم يكتمل تصريف السيول عند النفق مما أدى إلى تخلل مياه المطر وحدوث تجويفات أسفل سطح الأسفلت.
كما أكّدت أمانة المنطقة، مواصلة فرق الطوارئ بتصريف مياه السيول عن بعض التجمعات في الشوارع الفرعية وبعض الأحياء، وذلك من خلال تسيير صهاريج شفط الأمطار للمناطق غير المخدومة حسب الأولوية.

 

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