تصاعد ألسنة اللهب من حريق هائل بمحطة وقود بالقريات.. و«الإطفاء» تباشر الحادث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تباشر فرق الدفاع المدني بالقريات حريقاً اندلع، مساء الجمعة، بإحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات، وعلى مدخل معارض بيع السيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها، حجم الحريق الهائل بالمحطة، وارتفاع النيران منها.

وأشارت الأنباء من موقع الحدث إلى سيطرة فرق الإطفاء على الحريق، كما عملت على عدم اتساع رقعته أو تعرُّض العاملين بالمحطة والسيارات القريبة منه للخطر.

ومن المنتظر صدور بيان من المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لتوضيح تفاصيل الحادث وأسبابه، والخسائر المادية أو البشرية في حال وجودها.