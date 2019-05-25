6 من مواطني «فانواتو» يشهرون إسلامهم بجهود «الشؤون الإسلامية» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أشهر 6 من مواطني دولة “فانواتو” الواقعة شمال شرق أستراليا إسلامهم بحضور عددٍ من الصائمين، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونطق 3 رجال و3 نساء الشهادتين بمسجد تانا، وشاركوا المسلمين في مائدة الإفطار الأولى التي تنظمها الوزارة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار في البلاد.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أقامت عدداً من موائد الإفطار للمسلمين في فانواتو وجزر سليمان خلال الأيام الماضية، حيث أقيم 3 موائد إفطار في مسجد تانا حضرها ما يقارب 200 صائم.

ويبلغ عدد المسلمين في فانواتو نحو 1000 مسلم من أصل 211 ألف نسمة، فيما تمثل الديانة المسيحية أغلبية السكان بنسبة 85% من عدد السكان إضافة إلى بعض الديانات الوثنية.