أيهما أفضل للقولون والقلب وتحسين الهضم.. الشاي الأخضر أم الأحمر؟

تواصل – وكالات:

تلعب بكتريا الأمعاء دوراً مهماً في تعزيز صحة الإنسان وتقوية المناعة وتحسين الهضم؛ وبالتالي خفض دهون الجسم.

وتحث نصائح الاهتمام بالقولون على تناول الشاي الأخضر لأنه يقلل التهابات الجسم ويحتوي على مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد، وتوجد هذه المضادات في الشاي الأحمر أيضاً، لكن تختلف التركيبة في كل منهما.

وتفيد الدراسات بأن الشاي الأخضر والأسود أكثر فائدة للقلب مقارنة بالشاي الأحمر؛ لأن الأخضر تحديداً يساعد مساعدة طفيفة على خفض الكوليسترول الزائد.

لكن تظل مضادات الأكسدة في كل أنواع الشاي مفيدة؛ لأنها تحسن الهضم، وتقاوم الالتهابات، وتفيد البشرة.

من ناحية أخرى، يحتوي كوب الشاي الأخضر على نحو 50 ملغ من الكافيين، بينما يحتوي كوب الشاي الأحمر والأسود على نحو 72 ملغ من الكافيين.

وبشكل عام، الأفضل تنويع الشاي للحصول على توليفات مختلفة من مضادات الأكسدة.