5 أفكار بسيطة لتعزيز الذاكرة عند الطلاب

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الطلاب من صعوبات جمّة في حفظ وتذكر المعلومات أثناء موسم الامتحانات، ومن هنا تبرز الحاجة لاتباعهم استراتيجيات وطرقاً تساعدهم في هذه المهمة الصعبة.

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعض الاستراتيجيات المفيدة التي يمكن أن يستعين بها الطلاب لتعزيز ذاكرتهم والاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة، على النحو التالي:

1- عدم مراجعة المعلومات قبل الامتحان

يُنصح بعدم مراجعة أية معلومات قبل الامتحان مباشرة، إذ يجب أن يكون هنالك فاصل زمني يبلغ ساعة على الأقل بين مراجعة المعلومات والامتحان.

2- ابدأ صباحك بشكل صحيح

يجب على الطلاب بدء يوم الامتحان بشكل سليم، فإذا كان الاختبار في فترة ما بعد الظهر، فينصح بالنوم لفترة أطول قليلاً في الصباح قبل تناول وجبة إفطار جيدة. يُنصح بتناول وجبة تحتوي على الكثير من الألياف والطاقة، مثل العصيدة المغطات بالموز المفروم.

3- عدم تدخل الآباء

يمكن أن يكون للوالدين تأثير سلبي على الطالب في أوقات الامتحانات، وذلك عندما يحاولون حثه على المزيد من الدراسة طوال الوقت، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من الضغط النفسي عليه.

4- أخذ قسط وافٍ من النوم

من المعروف بأن النوم مهم جداً للذاكرة والتعلم، إذ أظهرت الكثير من الأبحاث بأن أخذ قيلولة قصيرة بعد الدراسة يساهم في تثبيت المعلومات.

5- اختيار الوقت المناسب

يقول الخبراء بأن أفضل وقت لحفظ المعلومات والدراسة يكون بعد شروق الشمس مباشرة، إذ يكون المخ في حالة من النشاط والتوقد تساعد على الاستيعاب والحفظ.