العثور على جثة مواطن متوفى في العرضيات.. جرفته السيول بـ«وادي يبه»

تواصل – فريق التحرير:

جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً أثناء عبوره على قدميه وادي يبه بالعرضيات؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وورد بلاغ في تمام الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة.

وانتقلت فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه.

وتبيَّن أنه مواطن يُدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 عاماً، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمَّ تسليم الحالة إلى الشرطة.