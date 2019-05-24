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ضربة جديدة لإيران.. الهند تتوقف عن شراء النفط من طهران

ضربة جديدة لإيران.. الهند تتوقف عن شراء النفط من طهران
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تواصل – وكالات:

أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا، الخميس، توقف بلاده عن استيراد النفط الإيراني، امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

وقال فردان للصحفيين في واشنطن، إن “نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات”. وأضاف “لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك”.

وتابع أن العملاق الآسيوي توقّف أيضاً عن شراء النفط من فنزويلا؛ بسبب الحصار الأمريكي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو، إلى الخروج.

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، العقوبات ضد إيران، بعد انسحابه قبل عام من الاتفاق الدولي على ملف إيران النووي.

وتهدف العقوبات إلى فرض “أقصى قدر من الضغوط” على طهران، خاصةً حظر تصدير النفط، لكنها تشمل كل دولة ستواصل شراء النفط من ظهران.

وكانت الإعفاءات تشمل ثماني دول، بما فيها الهند، والصين، وتركيا، واليابان، لكنها انتهت في 2 مايو.

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