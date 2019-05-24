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«سكني» تطلق مشروع «بوفارديا سيتي» بجدة.. أقساط مريحة

«سكني» تطلق مشروع «بوفارديا سيتي» بجدة.. أقساط مريحة
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تواصل – الرياض:

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروع “بوفارديا سيتي” الذي يُعد ثالث مشاريعه السكنية في “ضاحية الجوهرة” الواقعة شمال مدينة جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأوضح البرنامج أن المشروع يوفر وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ اكتمال حجوزات المشروع، مشيراً إلى أن الحجز متاح للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، عبر موقع البرنامج.

ويقع المشروع على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، ويوفر 2606 وحدات سكنية من نوع شقة، متعددة المساحات والنماذج والتصاميم، تصل مساحاتها إلى 221 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، وقسط شهري يبدأ من 997 ريالاً شهرياً.

ويضم العديد من المرافق الخدمية، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية، إضافة إلى مسطحات خضراء وحدائق عامة، ويتميز بتكامل البنية التحتية في المشروع من أرصفة وإنارة وصرف صحي، وتصريف لمياه الأمطار وغيرها.

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