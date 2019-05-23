احذر مخاطر «الوجبات السريعة».. هذا ما تفعله في جسدك خلال أسبوعين

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التغذية من خطورة الإفراط في استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا والبيتزا، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

ويؤكد الخبراء أن الوجبات المعالجة صناعياً والمشروبات السكرية، تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون؛ لذا فإن استهلاك كمية كبيرة منها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وغيرها من الأمراض.

زيادة الوزن

وجدت تجربة جديدة وهامة، أجراها المعهد الوطني الأمريكي للصحة (NIH)، أن السعرات الحرارية العالية ليست المسؤول الوحيد عن زيادة الوزن.

وبالفعل، اكتشفت الدراسات وجود ارتباط بين الأطعمة السريعة وزيادة الوزن، ولكن هذا الرابط لم يخضع للتحقيق من خلال تجربة عشوائية محكومة (RCT): المعيار الذهبي للدراسات السريرية.

وفي المعهد الوطني للصحة، تابع الخبراء حالة 20 شخصاً بالغاً تبلغ أعمارهم 30 عاماً، ممن تناولوا نظاماً غذائياً قائماً على الأطعمة فائقة المعالجة، أو نظاماً غذائياً قائماً على الأطعمة غير المعالجة، مع السماح لهم بتناول الطعام بقدر ما يرغبون.

وبعد أسبوعين من اتباع المشاركين لأحد النظامين الغذائيين، حدثت عملية المبادلة مدة أسبوعين آخرين، لتحسين موثوقية النتائج.

سعرات حرارية

ووجدت الدراسة أن المشاركين (في المتوسط) استهلكوا 500 سعرة حرارية أكثر يومياً، عند تناولهم نظاماً غذائياً عالي المعالجة مقارنة باتباع الحمية الغذائية الصحية. واكتسبوا وزناً بلغ زهاء كيلوجرام واحد بعد تناول الأطعمة فائقة المعالجة.

وغالباً ما يُعزى الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة، إلى الوجبات الخفيفة. ولكن في هذه الدراسة، استُهلك معظم السعرات الحرارية الزائدة أثناء الفطور والغداء، وليس في الوجبات الخفيفة.

ومن بين الدلائل الحاسمة التي تفسر سبب أثر الأطعمة فائقة المعالجة في زيادة استهلاك السعرات الحرارية، أن المشاركين تناولوا الوجبات المجهزة بشكل أسرع، واستهلكوا المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة الواحدة.

ويمكن القول: إن الألياف الغذائية هي عامل شبع مهم في الأطعمة غير المصنعة، وتحتوي الوجبات السريعة على القليل من الألياف؛ وبالتالي من الأسهل تناولها بسرعة.