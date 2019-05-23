بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تعلن المرشحين والمرشحات لشغل وظائفها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل (57) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (145) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/9/1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح أو المرشحة الأنسب.

وأشارت “الخدمة المدنية” إلى أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية – رجال.. من هنا

أسماء المرشحات للمقابلة الشخصية – نساء​.. من هنا