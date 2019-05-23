الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تعلن المرشحين والمرشحات لشغل وظائفها

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تعلن المرشحين والمرشحات لشغل وظائفها

إطلاق الشكل الجديد لـ«فاتورة الكهرباء».. تعرف على الفروق

إطلاق الشكل الجديد لـ«فاتورة الكهرباء».. تعرف على الفروق

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تعلن المرشحين والمرشحات لشغل وظائفها

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تعلن المرشحين والمرشحات لشغل وظائفها
0

 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل (57) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (145) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/9/1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح أو المرشحة الأنسب.

وأشارت “الخدمة المدنية” إلى أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية – رجال.. من هنا

 

أسماء المرشحات للمقابلة الشخصية – نساء​.. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد آخر دوام قبل إجازة عيد الفطر

«الخدمة المدنية» تحدد موعد آخر دوام قبل إجازة عيد الفطر

غداً.. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالقطاع الحكومي

غداً.. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالقطاع الحكومي

تعرف على مزايا خدمة «بياناتي الوظيفية» وخطوات التسجيل للموظف الجديد

تعرف على مزايا خدمة «بياناتي الوظيفية» وخطوات التسجيل للموظف الجديد

تطبيق «لائحة الموارد البشرية» بعد 48 ساعة.. تعرف على أبرز ملامحها

تطبيق «لائحة الموارد البشرية» بعد 48 ساعة.. تعرف على أبرز ملامحها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد
الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد
عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!
مقالات

عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>