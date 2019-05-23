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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 125.01 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 125.01 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 125.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8531.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رعاية, ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت الجنوب، وأميانتيت، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء, والعالمية، وأليانز إس إف, والحكير، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 4.15% .

فيما كانت أسهم شركات رعاية، ودار الأركان، والراجحي, والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات رعاية، والراجحي, وسابك, والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 39.98 نقطة ليقفل عند مستوى 3431.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 38 صفقة.

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