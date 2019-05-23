إطلاق برنامج متخصص لتأهيل شباب المملكة لقيادة القطارات.. التفاصيل ورابط التسجيل

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تواصل – واس:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في أحد مجالات الخطوط الحديدية الأربعة: قيادة القطارات، الإشارات والتحكم، صيانة القاطرات والعربات بالإضافة إلى صيانة السكة الحديدية، حيث ينتهي البرنامج التدريبي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.

وأوضح المعهد أن التسجيل بدأ من يوم الأربعاء 22 مايو 2019م ويستمر حتى الخميس 27 يونيو 2019م، ويتاح عبر موقع المعهد  (هنا الرابط).

وقال مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم الأحد 8 سبتمبر 2019م، مفيداً أن البرنامج يطرح تخصصات حيوية تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهي بتأهيل المتدرب السعودي ليكون قائدًا للقطارات على اختلافها، أو فني إشارات واتصالات، أو فني صيانة العربات والقاطرات، أو فني صيانة السكة الحديدية، مبيناً أن مدة البرنامج عامين ونصف، منها سنة تحضيرية يتلقى خلالها المتدرب تعليمًا مكثفا باللغة الإنجليزية، يليها سنة ونصف لدراسة التخصص والتدريب على رأس العمل.

وبين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال للسنة التحضيرية و3000 ريال للسنة والنصف التخصصية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب ويحصل على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنويًا أثناء فترة التدريب.

وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، وأن لا تقل درجته في اختبار “قياس” عن 70%، وأن لا يزيد عمره عن 23 عامًا، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وقدم الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

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