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مسؤول باكستاني: المملكة ستزودنا بإمدادات نفطية بـ3.2 مليار دولار

مسؤول باكستاني: المملكة ستزودنا بإمدادات نفطية بـ3.2 مليار دولار
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تواصل – الرياض:

أعلن حفيظ شيخ، كبير مستشاري الشؤون المالية لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أن المملكة ستزود البلاد بكميات من المنتجات النفطية بقيمة 3.2 مليار دولار، وبشروط ميسرة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال “شيخ” -بحسب وكالة الأنباء الألمانية-: “إن هذا الاتفاق سيساعد إسلام أباد في خفض العجز التجاري الذي يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات”.

وتمثل هذه الخطوة دعماً حيوياً للاقتصاد الباكستاني المتعثر في ظل الاختلال الواضح في ميزان المدفوعات وارتفاع عجز الميزانية.

يشار إلى أن الخطوة تأتي بعد أيام من توصل صندوق النقد الدولي وإسلام أباد إلى اتفاق لمنح باكستان قرضاً دولياً بقيمة 6 مليارات دولار، لمساعدة البلاد في مواجهة أزمتها المالية الحالية.

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