الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إطلاق الشكل الجديد لـ«فاتورة الكهرباء».. تعرف على الفروق

إطلاق الشكل الجديد لـ«فاتورة الكهرباء».. تعرف على الفروق

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية»

تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية»

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

بالفيديو.. افتتاح أول صيدلية يديرها شاب سعودي في «الدلم»

0

تواصل – فريق التحرير:

افتتح محافظ الدلم، ثامر الشتوي، مساء الأربعاء، أول صيدلية يديرها شاب سعودي تخرج حديثاً من كلية الصيدلة، في الدلم التابعة لمنطقة الرياض.

وشارك المحافظ الصيدلي السعودي، سعد الهليل، في افتتاح صيدلية؛ مشيداً في الوقت نفسه برؤية شباب الأعمال، والتوطين والعمل المهني في مختلف الأنشطة.

وخاطب محافظ الدلم، الشاب “الهليل” بعد الافتتاح، قائلاً له: إن “المملكة في حاجة لشباب مثلك يا سعد للاستفادة منهم”، موصياً إياه بـ”الصدق والأمانة”، فهما معيار النجاح.

من جانبه، أبدى الصيدلي الشاب، سعادته الغامرة بأول خطوة في مشواره العملي، كونه أول شاب سعودي يدير صيدليته بنفسه في محافظة الدلم.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. السيول تغلق طريق الجنوب «من الرياض إلى الدلم»

بالفيديو.. السيول تغلق طريق الجنوب «من الرياض إلى الدلم»

تفحم شاب سعودي في حادث مروري بالكويت

تفحم شاب سعودي في حادث مروري بالكويت

ماذا قال مترجم لغة صينية عن فرص العمل ومستقبل هذا المجال بالمملكة؟ (فيديو)

ماذا قال مترجم لغة صينية عن فرص العمل ومستقبل هذا المجال بالمملكة؟ (فيديو)

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في القصيم.. لإدانتهما بهذه الجريمة

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في القصيم.. لإدانتهما بهذه الجريمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد
الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد
عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!
مقالات

عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>