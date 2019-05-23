بالفيديو.. افتتاح أول صيدلية يديرها شاب سعودي في «الدلم»

تواصل – فريق التحرير:

افتتح محافظ الدلم، ثامر الشتوي، مساء الأربعاء، أول صيدلية يديرها شاب سعودي تخرج حديثاً من كلية الصيدلة، في الدلم التابعة لمنطقة الرياض.

وشارك المحافظ الصيدلي السعودي، سعد الهليل، في افتتاح صيدلية؛ مشيداً في الوقت نفسه برؤية شباب الأعمال، والتوطين والعمل المهني في مختلف الأنشطة.

وخاطب محافظ الدلم، الشاب “الهليل” بعد الافتتاح، قائلاً له: إن “المملكة في حاجة لشباب مثلك يا سعد للاستفادة منهم”، موصياً إياه بـ”الصدق والأمانة”، فهما معيار النجاح.

من جانبه، أبدى الصيدلي الشاب، سعادته الغامرة بأول خطوة في مشواره العملي، كونه أول شاب سعودي يدير صيدليته بنفسه في محافظة الدلم.