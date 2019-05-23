الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

مقيم عربي يخدع مواطناً وزوجته ويتسبب في دخولهما إلى السجن (فيديو)

تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية»

تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية»

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

ضبط شبكة إثيوبية لترويج المخدرات بالباحة.. يقطنون الجبال

ضبط شبكة إثيوبية لترويج المخدرات بالباحة.. يقطنون الجبال

«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو

«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,840 مليار ريال سعودي

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 0,655 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,705 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية 2,185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,482 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المالية: 245 مليار ريال إيرادات بارتفاع 48% في الربع الأول من العام الجاري

المالية: 245 مليار ريال إيرادات بارتفاع 48% في الربع الأول من العام الجاري

«المالية» تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك لشهر أبريل بـ11 مليار ريال

«المالية» تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك لشهر أبريل بـ11 مليار ريال

لأول مرة.. «المالية» تعلن طرحًا لصكوك «30 عامًا» بالسوق المحلية

لأول مرة.. «المالية» تعلن طرحًا لصكوك «30 عامًا» بالسوق المحلية

بنك أجنبي جديد بالمملكة.. مجلس الوزراء يوافق على الترخيص

بنك أجنبي جديد بالمملكة.. مجلس الوزراء يوافق على الترخيص

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد
الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد
عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!
مقالات

عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>