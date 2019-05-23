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«هدف» يعلن فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص في معرض لقاءات للتوظيف

«هدف» يعلن فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص في معرض لقاءات للتوظيف
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تواصل – واس:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “، فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف خلال المدة 13 – 23 يونيو 2019م، حيث يُمكِّن المعرض المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونيًا
خلال فترة المعرض (30 يونيو- 4 يوليو/2019م) مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
ودعا “هدف” منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement ، حيث يهدف المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، إلى الإسهام الفعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وجهز معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف ليكون نافذة إلكترونية تفاعلية مخصص للتوظيف لفترة زمنية محددة خاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف خدمة الباحثين عن عمل السعوديين من مختلف أنحاء المملكة، باستخدام أحدث
تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوال.
ويسعى المعرض بكونه أداة من أدوات الموائمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.

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