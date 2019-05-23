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مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق

مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق
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تواصل – مكة المكرمة:

باشرت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي،بلاغًا عن قيام وافد بقتل نفسه شنقا في أحد مخططات الشرائع.

وتلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا بشأن قيام وافد بقتل نفسه شنقا، في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وعلى الفور، انتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، وتبين من المعاينة الأولية أن مقيمًا من الجنسية الآسيوية أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة.

وبمعاينة الحالة تبين وفاة المقيم وهو في العقد الثاني من العمر، وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

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