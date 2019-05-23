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إنذاران مبكران من «الأرصاد» بشأن مكة والباحة.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

إنذاران مبكران من «الأرصاد» بشأن مكة والباحة.. أمطار غزيرة ورياح شديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، إنذارين مبكرين، لمنطقتي “مكة المكرمة، والباحة”، بشأن هطول أمطار رعدية، ورياح نشطة.

ونبّه الإنذار الأول سكان مكة، على حساب “الأرصاد” في موقع “تويتر”، من أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل “الجموم – الخرمة – الطائف – الكامل – المويه – تربة – رنية – مكة”.

وأوضحت “الأرصاد”، أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي تدنٍ في مدى الرؤية، تساقط البرد، نشاط في الرياح السطحية، ويبدأ الإنذار الساعة العاشرة اليوم الخميس، ينتهي في الثامنة مساءً من نفس اليوم.

وفي الباحة، توقّعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومراكز “الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – قلوة”، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، ونشاط في الرياح السطحية.

وأشارت إلى أن بداية الإنذار ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً اليوم الخميس، وينتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

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