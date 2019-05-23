اليمن.. مقتل 80 حوثياً وأسر 35 آخرين في معارك «الضالع»

تواصل – وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من تحرير مواقع صامح، والدوير غربي منطقة مريس، وفتحت خط نقيل الشيم، الرابط بين منطقة مريس وقعطبة في محافظة الضالع باليمن، وتمكن الجيش من أسر 35 حوثياً بينهم قناص، إضافةً إلى مصرع 80 آخرين، وجرح العشرات في المواجهات العنيفة بين الجانبين.

وواصل الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية تقدمه العسكري الكبير في محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار واسع لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر موقع “سبتمبر نت” الإخباري أمس الأربعاء، أن الجيش استعاد السيطرة على قرى حمر السادة، ودار السقمة، وحمر القوز، وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والأبحور، ومواقع وعل الصغير، ووعل الكبير، والقرنعة شمالي مديرية قعطبة.

ويأتي هذا التقدم الكبير بعد إعلان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية عملية واسعة؛ لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع جنوب البلاد، من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.