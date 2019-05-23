«النواب الأمريكي»: «ترامب» قد يواجه العزل بسبب تجاوزاته.. لا أحد فوق القانون

تواصل – وكالات:

هدد مجلس النواب الأمريكي، بعزل الرئيس دونالد ترامب، بسبب العديد من التجاوزات، منها ما يتعلق بالتستر التجاري وأخرى تتعلق بتحقيق العدالة.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالتورط في “عملية تستر” و”عرقلة لتحقيق العدالة”، في تجاوز قد يصل حد إعلان عزله.

وأضاف بيلوسي، في تصريح أدلت به أمس الأربعاء، خلال فعالية لمركز التقدم الأمريكي: “يكمن الأمر في أن هذا الرئيس (ترامب)، وحسب الرؤية العامة في المجتمع، يعرقل تحقيق العدالة وهو متورط في عملية تستر؛ ما يمكن أن يمثل تجاوزاً يصل حد العزل”.

وقبل ذلك، أعلنت بيلوسي، التي تعتبر زعيمة للديمقراطيين في الكونغرس، بعد اجتماع مع مجموعة أعضاء المعسكر الديمقراطي: “لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر”.

من جانبه، نفى ترامب هذا الادعاء بشدة، متهماً الديمقراطيين وخاصة زعماءهم في الكونغرس، بالسعي لتقسيم الولايات المتحدة، ناصحاً إياهم بالعمل على وضع القوانين بدل التركيز على “اصطياد الساحرات”.

وألغى ترامب، على خلفية هذا التوتر، اجتماعاً مع الديمقراطيين حول مشروع الميزانية للبنية التحتية الأمريكية.