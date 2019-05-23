«الجوازات» للمواطنين والمقيمين: حدثوا بياناتكم ومعلوماتكم فوراً

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين (أصحاب العمل والأفراد) وأصحاب المؤسسات والشركات إلى سرعة تحديث بياناتهم وعناوينهم ومحل إقامتهم وأرقام هواتفهم المسجلة رسمياً، من خلال حساباتهم في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” وبوابة “مقيم” ومنصة “أبشر أعمال”.

وطالبت الجوازات بسرعة تحديث بيانات العنوان الوطني الخاص بهم المسجل في نظام البريد السعودي، حتى يتسنّى التواصل معهم عند وجود معاملة تخصهم أو تخص العمالة التابعة لهم لدى إدارات الجوازات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ الأمر الذي يُمكّن المختصين من تقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل إجراءاتهم وسرعة إبلاغهم بالإجراءات المطلوبة منهم وإنهائها.

وحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين ممن ليس لديهم حسابات في منصة ” أبشر ” إلى سرعة المبادرة في التسجيل والتفعيل في بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر”؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات؛ وذلك للتسهيل عليهم واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.