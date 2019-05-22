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بعد أزمتها مع «جوجل».. ماذا يفعل أصحاب هواتف «هواوي»؟

بعد أزمتها مع «جوجل».. ماذا يفعل أصحاب هواتف «هواوي»؟
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تواصل – وكالات:

قررت شركة جوجل تجميد التعاون التقني مع شركة هواوي الصينية تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يترتب عليه عدم تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل على أجهزة الشركة الصينية الجديدة.

لكن ماذا عن مصير أجهزة هواوي الموجودة الآن بالفعل؟

ليس هناك داع أن يقلق مستخدمو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية من توقف أجهزتهم عن العمل بين عشية وضحاها، حيث أكدت جوجل أنه لا يزال بإمكان المستخدم الوصول إلى متجر التطبيقات بالنسبة للأجهزة، التي تنتجها هواوي أو الشركة التابعة لها هونور.

وبالتالي سيتمكن المستخدم من الاستفادة بخدمات التطبيقات المهمة مثل Google Maps وGmail، كما يمكن للمستخدم الاستمرار في الاستفادة من وظائف الأمان، التي تندرج تحت مصطلح Play Protect.

وصرحت هواوي بأن التحديثات الأمنية لنظام أندرويد ستستمر، نظراً لأن نظام التشغيل نفسه مفتوح المصدر.

ومَن يرغب في عدم التعلق والارتباط بتطبيقات متجر غوغل، يمكنه اللجوء إلى متاجر بديلة مثل F-Droid، والذي يقدم تطبيقات مجانية مفتوحة المصدر.

ومن المصادر الجيدة أيضاً أمازون Appstore وموقع APKMirror.com والمواقع الخاصة بمطوري التطبيقات أنفسهم.

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