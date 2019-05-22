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قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا برقم ١٥٦٣٠٩، يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا.

ويمكن البرنامج أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وينتظر أن يساهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

للاطلاع على دليل المستخدم لتوثيق العقود من هنا

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