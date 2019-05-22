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«كراني» يتوقع ارتفاع الحرارة إلى 49 درجة.. تجنبوا أشعة الشمس

«كراني» يتوقع ارتفاع الحرارة إلى 49 درجة.. تجنبوا أشعة الشمس
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد حسن كراني ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ناتجة عن استقبال الطابع الصيفي، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 47 درجة مئوية.

وقال “كراني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ستودع أجواؤنا خلال الساعات القادمة درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الربيعي الصيفي 40 – 44 مئوية”.

وأضاف خبير الأرصاد: “تستقبل أجواء البلاد، درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي 43 – 47 مئوية التي تأخذنا تدريجياً مع تقدم أيام يونيو إلى 44 – 49 مئوية.. لذلك تجنبوا أشعة الشمس لتلافي ضربتها”.

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