مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات أكثر من 2.9 مليار ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 140.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8609.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، والوطنية, ومبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جرير، ورعاية، والمجموعة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.62% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, ودار الأركان، والإنماء, والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 50.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3368.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.