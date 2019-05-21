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توضيح مهم من «السعودية للكهرباء» بشأن تقسيط تصفية الفاتورة الثابتة

توضيح مهم من «السعودية للكهرباء» بشأن تقسيط تصفية الفاتورة الثابتة
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تواصل – واس:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن تصفية نهاية العام لخدمة الفاتورة الثابتة، في حال كانت لصالح المشترك، ستضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، أما إن كانت عليه فيمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم أن التصفية تمثل الفارق بين قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك طوال العام وقيمة الفاتورة الثابتة التي قام المشترك بسدادها لنفس العام، مؤكدة أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده للمسجلين في الخدمة.

ولفتت إلى أنه يتم تجديد خدمة الفاتورة الثابتة تلقائياً، ما لم يقم المشترك بإلغاء الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وهي متاحة أيضاً للملاك والمستأجرين على السواء، وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة لعملية التسجيل في الخدمة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الالكتروني (www.se.com.sa) أو الاتصال بالرقم الموحد (920001100) أو زيارة مكتب خدمات المشتركين أو من خلال تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية (ALKAHRABA).

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