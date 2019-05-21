24 ألف عسكري استفادوا من «القرض الحسن».. ومسؤول: متاح لأضعاف هذا العدد

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تواصل – واس:

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24817 مستفيدًا، حتى نهاية شهر إبريل الماضي.

وقال العمودي: ” إن هذه المبادرة جاءت تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لحُمَاة أمن الوطن والمواطن “.

وأكد أن جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملّك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم ،مشيرًا إلى أن إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين بلغ 2.9 مليار ريال .

وأضاف أن المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري ، داعيًا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل” والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلًا لحصولهم على السكن المناسب، مبينًا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وبين العمودي أن المبادرة لازالت مستمرة، ويستقبل ” الصندوق العقاري ” في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الإلكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم مضافًا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة وهي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

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