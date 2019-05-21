قفزة في صادرات نفط المملكة خلال مارس

تواصل – الرياض:

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميًّا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

ووفق “رويترز” تُقَدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

ووفق “رويترز” فعند الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5% إلى 63.41 دولار للبرميل.