حادثة صادمة.. شاب يطلق النار على مواطنْين من «رشاش» بحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن عشريني أطلق النار من سلاح رشاش على مواطنْين اثنين، فقتل أحدهما وأصاب الآخر في حفر الباطن.

وقال “الرقيطي” في بيان صحفي: إنه “عند الساعة 12 من منتصف الليل، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغاً من مستشفى الملك خالد العام، عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص (شاب)؛ ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثاني في ساقه اليسرى”.

وأضاف: باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وتبيّن من الفحص والتحري أنه مواطن عشريني، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة من نوع رشاش، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.