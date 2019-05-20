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صخرة قيمتها 100 ألف دولار.. تعرف على قصتها

صخرة قيمتها 100 ألف دولار.. تعرف على قصتها
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تواصل – وكالات:

في ثلاثينيات القرن الماضي، فوجئ مالك مزرعة أمريكي، بنيزك صغير يهبط على الأرض التي يملكها، لكنه أهمله ولم يرجح أن الصخرة “الساخنة” ستصبح باهظة الثمن.

وبحسب ما نقل موقع “ذا إبوش تايمز”؛ فإن الصخرة التي سقطت في مزرعة بولاية ميشغان، ويصل وزنها إلى نحو 10 كيلو غرامات، وصلت إلى سعر يناهز 100 ألف دولار.

وفي 1988، باع الرجل مزرعته لشخص آخر، وأخبره بوجود صخرة النيزك التي ظلت بمثابة سنّادة أمام الباب الرئيسي للبيت، طيلة عقود.

وأوضح دافيد موزورك، أنه سأل عن الصخرة، وتم إخباره بأنها عبارة عن نيزك، لكن لم يتضح ما إذا كان المالك الأصلي على دراية بقيمتها المادية.

وحين انتاب الفضول المالك الجديد، أخذ الصخرة إلى عالمة مختصة في شؤون الأرض وعلوم الغلاف الجوي، لأجل تحديد طبيعة القطعة.

وعقب إخضاعها للدراسة، تبين أن الأمر يتعلق فعلاً بنيزك يضم في تشكيلته، 88.5% من معدن الحديد، إضافة إلى 11.5% من مادة النيكل.

وبحسب التقديرات العلمية؛ فإن الصخرة هي سادس نيزك من نوعه، من حيث الوزن، يسقط في ولاية ميشغان.

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