الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح الطريقة الصحيحة لحذف راتب الزوجة من البرنامج

«حساب المواطن» يوضح الطريقة الصحيحة لحذف راتب الزوجة من البرنامج

فتح باب القبول لوظائف الدفاع المدني.. إليك الشروط وطريقة التقديم

فتح باب القبول لوظائف الدفاع المدني.. إليك الشروط وطريقة التقديم

فاجعة بجدة.. أب ينحر ابنته ويسدد 4 طعنات بجسدها

فاجعة بجدة.. أب ينحر ابنته ويسدد 4 طعنات بجسدها

بعد ساعات من تدمير الأول بالطائف.. «الدفاع الجوي» يفتك بـ«صاروخ حوثي» ثانٍ في سماء جدة

بعد ساعات من تدمير الأول بالطائف.. «الدفاع الجوي» يفتك بـ«صاروخ حوثي» ثانٍ في سماء جدة

بيان عاجل من «الداخلية» بشأن ترخيص الأسلحة الفردية

بيان عاجل من «الداخلية» بشأن ترخيص الأسلحة الفردية
0

تواصل – واس:

إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439 هـ ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 / 10 / 1439 هـ ، ورغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين ، التي آلت بالإرث أو الوصية ، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأوضحت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. مشيرة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق برتبة «جندي»

«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق برتبة «جندي»

بالخطوات.. معرفة مكان المخالفة المرورية عبر السجل المدني

بالخطوات.. معرفة مكان المخالفة المرورية عبر السجل المدني

تنفيذ حكم القصاص في يمنيين ضربا مواطناً حتى الموت بـ«جازان»

تنفيذ حكم القصاص في يمنيين ضربا مواطناً حتى الموت بـ«جازان»

«القصاص» من أحد الجناة بالقصيم.. قتل مواطنًا بعدة طلقات نارية

«القصاص» من أحد الجناة بالقصيم.. قتل مواطنًا بعدة طلقات نارية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد
عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!
مقالات

عصرهم وعصرنا انتصارات وانكسارات!

المزيد
” الطوفان القادم 9 “
مقالات

” الطوفان القادم 9 “

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>