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أكبر ضربة لـ«هواوي».. وتضرر كل من يستخدم هواتفها

أكبر ضربة لـ«هواوي».. وتضرر كل من يستخدم هواتفها
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تواصل – وكالات:

وجّهت شركة “جوجل” الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة “هواوي” الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت “جوجل” سحب ترخيص “أندرويد” من هواتف “هواوي” المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم “جوجل”، إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة “هواوي” ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وستواجه بتلك الطريقة “هواوي” مشكلة في هواتفها الجديدة بشأن تضمين عدد كبير من التطبيقات والخدمات المهمة على أجهزة أندرويد، التي تغزو بها العالم، كما أن هواتفها الحالية لن تتمتع بالتحديثات الأمنية الضرورية التي توفرها “جوجل”.

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