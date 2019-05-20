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ملتقى «دور الحرمين في أفريقيا» يواصل فعالياته بالمدينة

ملتقى «دور الحرمين في أفريقيا» يواصل فعالياته بالمدينة
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تواصل – واس:

تنظم لجنة الدعوة في إفريقيا عدداً من الفعاليات والأنشطة بالمدينة المنورة التي يشارك فيها 30 ضيفاً يمثّلون 30 دولة إفريقية, وذلك ضمن برنامج الملتقى الـ 28 للجنة الذي يقام تحت عنوان “دور الحرمين الشريفين في إفريقيا .. الواقع والمأمول”.
ويتضمن برنامج ضيوف اللجنة بالمدينة المنورة الالتقاء بعدد من العلماء, وأئمة المسجد النبوي, وزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, وتوسعة المسجد النبوي, والمعرض المصاحب, إضافة إلى زيارة الجامعة الإسلامية، والالتقاء بمدير الجامعة وأعضاء هيئة التدريس, وزيارة بعض المعالم والآثار الإسلامية بالمدينة المنورة.
يذكر أن الملتقى الذي تنظمه اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد, يتضمن فعاليات وبرامج منوعة تقام في كل من الرياض, والمدينة المنورة, ومكة المكرمة على التوالي خلال الفترة من 3 – 23 / 9 / 1440هـ .

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