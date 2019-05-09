هل تريد طاقة في جسدك لمدة 15 ساعة متواصلة خلال الصيام؟.. إذن عليك بهذه الوجبة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

لحظات عصيبة لفرقة إسعافية بالرين.. لماذا بكى الجميع؟

لحظات عصيبة لفرقة إسعافية بالرين.. لماذا بكى الجميع؟

نجل «حميدان التركي» يكشف عن قرار صادم بحق والده من لجنة الإفراج المشروط

نجل «حميدان التركي» يكشف عن قرار صادم بحق والده من لجنة الإفراج المشروط

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

المسند يطالب «التعليم» بتعطيل الدراسة في رمضان المقبل.. لهذه الأسباب

هل تريد طاقة في جسدك لمدة 15 ساعة متواصلة خلال الصيام؟.. إذن عليك بهذه الوجبة

هل تريد طاقة في جسدك لمدة 15 ساعة متواصلة خلال الصيام؟.. إذن عليك بهذه الوجبة
0

 

تواصل – وكالات:

نظراً لتنوّع أطباق مائدة الإفطار الرمضانية والميل إلى اللحوم والدواجن، قد ينصرف البعض عن تناول الأسماك رغم ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة ومفيدة للصائم.

فتعرّف معنا على فوائد طبق السمك المنسي من قائمة الإفطار الرمضانية:

1 – سريع الهضم

نظراً لتركيبة أنسجتها البروتينية، تحظى الأسماك بميزة سرعة الهضم بخلاف أغلب البروتينات الحيوانية والبيض واللبن ومشتقاته.

2 – يقي من أمراض القلب والشيخوخة

وذلك لاحتواء الأسماك على الأحماض الدهنية غير المشبّعة و”أوميجا 3″ التي تقي من أمرض القلب والشرايين التي توقف زحف الشيخوخة.

3 – معالجة الأنسجة

حيث تحتوي الأسماك على الأحماض الأمينية الأساسية المهمة لبناء ونمو الجسم وتعويض الأنسجة التالفة.

4 – غني بالفيتامينات

وذلك لاحتواء الأسماك على فيتامينات: “أ”، و”د”، و”ب”، وب 6” التي تدخل في مد الجسم بالطاقة بعد أكثر من 15 ساعة من الصوم المتواصل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير رسمي خطير.. احترس من هذه العصائر على الإفطار

تحذير رسمي خطير.. احترس من هذه العصائر على الإفطار

شاهد.. طفلة توزع التمر على الصائمين بالمسجد الحرام

شاهد.. طفلة توزع التمر على الصائمين بالمسجد الحرام

أفضل الطرق للتغلب على مشاكل قلة النوم في رمضان

أفضل الطرق للتغلب على مشاكل قلة النوم في رمضان

بينها دولة خليجية.. اليوم أول أيام رمضان في 3 دول عربية

بينها دولة خليجية.. اليوم أول أيام رمضان في 3 دول عربية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>