لحظات عصيبة لفرقة إسعافية بالرين.. لماذا بكى الجميع؟

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تواصل – الرياض:

تُوفي مسعف بإحدى الفِرَق الإسعافية التابعة لمركز الرقمية التابع لمحافظة الرين، صباح اليوم الخميس، بعد انتهاء نوبته مع زملائه؛ إثر حادث مروري وهو في طريقه إلى منزله.

وتعود التفاصيل إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث سير على طريق الأفلاج عند الساعة السادسة وثلاث وأربعين دقيقة وتم توجيه فرقة من مركز الرقمية للحادث، وكانت فاجعتهم أن طرف الحادث لزميله في المركز “حمد السهلي” الذي سلم النوبة للتو، وتم نقل الحالة لمستشفى الرين.

الموقف أدخل زملاءه في حالة بكاء وحزن شديد على إثرها تم نقل أحدهم للمستشفى وتنويمه بسبب الحالة الصحية والنفسية.

من جهة أخرى، قال رئيس مركز الرقمية فهد الفيفي إن الزميل حمد السهلي – رحمه الله – من أفضل المسعفين ليس على مستوى المركز فحسب، بل على مستوى المنطقة، ويُشار له بالبنان وتحمله للعمل من خلال روحه الإنسانية، وإن رحيله أصاب الجميع بصدمة وحزن كبيرين داعياً له بالرحمة، وأن يلهم الله أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

وقدّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الدكتور راشد القحطاني، بدوره باسم رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومنسوبي الهيئة، أحر التعازي لذوي الفقيد وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، ووجّه مدير الخدمات الإسعافية بالوقوف مع ذوي الفقيد، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالهيئة وتسهيل أي إجراء لذويه.

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